Buffon sahalara veda etti! 45 yaşında kariyerini sonlandırdığını açıkladı

Son olarak Parma'da forma giyen İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, 45 yaşında kariyerini noktaladığını açıkladı.

İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, 45 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. Kariyerine Parma'da başlayan kaleci, 2001 senesinde 52.88 milyon Euro'luk rekor bir bedelle efsaneleşeceği takım olan Juventus'a transfer oldu. 17 sezon siyah-beyazlı formayla ter döken Buffon, 1 sezon süren Fransız ekibi Paris Saint-Germain döneminin ardından futbola başladığı Parma'ya tekrar döndü. Başarılı eldiven, 1994 yılında başladığı kalecilik serüvenine, 45 yaşında emeklilik kararı alarak sonlandırdı.

Öte yandan Buffon, kariyerinde 975 resmi maçta forma giyerek kırılması zor bir rekora da imza atmış oldu. İtalyan kaleci, 2006 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yanı sıra, bireysel olarak 2003 yılında Avrupa'da yılın futbolcusu, 2017 İtalya'da yılın futbolcusu seçildi. Juventus ile 10 İtalya Serie A, 5 İtalya Kupası, 6 İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşarken, Parma ile 1'er kez UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası, PSG ile Fransa Ligue1 ve Fransa Süper Kupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Bağdat Caddesi’nde elektrikli scooter sürücülerine denetleme!

Haberin Devamı

Trabzonspor’un "İnadıyla Şampiyon" filmi vizyona giriyor

Yeni nesil staj, öğrencilerin ilgisini çekiyor: Öğrenci firmaya gitmiyor, firma öğrenciye geliyor

CHP'li Enver Aysever deliye döndü! Davutoğlu'na verdi veriştirdi "CHP'lilere acı çektiren bir adam"

Rize'den yine fıkra gibi olay! Binasına astığı pankartı görenler fotoğraf çekmeden geçmiyor!

İbrahim Tatlıses'in malvarlığı haberi, duyanların dudağını uçuklattı!

Trabzonspor 20 şampiyonluk için TFF'ye resmi başvuruda bulundu, 'Adalet komisyonu sadece bir kulüp için kurulamaz'

Yangından kurtarılan kaplumbağalar tedavi altına alındı

Otomobil ile cip kavşakta kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

67 yaşındaki yaşlı adamın oyununu uyanık pazarcı bozdu! Üzerinden çıkanlar niyetini ortaya koydu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Birçok emniyet müdürü değişti, işte değişen ve yeni atanan emniyet müdürleri

Böyle vahşet hiç görülmedi! Yavru kedileri ayağıyla vahşice tek tek ezip öldürdü, görüntüleri izleyenler dehşete kapıldı!