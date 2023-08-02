Bağdat Caddesi’nde elektrikli scooter sürücülerine denetleme!

Bağdat Caddesi'nde elektrikli scooter sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Fosforlu yelek giymedikleri, kask takmadıkları ve scooter'u kaldırımda kullandıkları belirlenen kişilere 951'er Türk Liras para cezası kesildi.

ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜLERİ TEK TEK DURDURULDU

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince elektrikli scooterların ve elektrikli motosikletlerin yoğun olarak kullanıldığı noktalardan biri olan Kadıköy'de Bağdat Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktasında elektrikli scooter sürücüleri tek tek durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetimde fosforlu yelek bulundurmayana, kaldırımda scooter süren ve kask takmayan sürücülere 951'er TL para cezası kesildi.

"15 KM HIZLA GİDİYORDUK"

Scooter'a iki kişi bindikleri ve yaya yolunu kullandıkları için 951 lira para cezası kesilen bir vatandaş, "Bir yerde ceza yazmıyor. Gidiyorduk gördükleri anda ceza yazdılar. Anlamadım. Araç 15 km hızla gidiyorduk. 951 lira ceza yedik" dedi.

Yaya yolunda ve önlem almadan scooter kullanan bir diğer vatandaş ise, "Bir adres arıyordum, itiraz etmiyorum biliyorum sıkıntı değil" dedi.

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