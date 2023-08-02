Kuvayi Milliye Karargahı yoğun ilgi görüyor, yerli yabancı turistler ziyaret ediyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın Buluklu Mahallesi'nde kente kazandırdığı Kuvayi Milliye Karargahı, kapılarını ziyarete açtığı günden itibaren yoğun bir şekilde yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR

Mersin'de milli mücadelenin destansı hikâyesinin yaşayan bir örneği olan fotoğraflar, belgeler ve etnografik eserlerle donatılan yaklaşık 200 yıllık tarihi binada Başkan Yılmaz da misafirlerine bizzat kendisi rehberlik ederek, karargah ile ilgili bilgiler veriyor. Ziyaretçiler, karargahta adeta geçmişe yolculuk yapıyor. Restore çalışmalarının ardından 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünde açılan müzeyi bugüne kadar binlerce kişi ziyaret etti. Özellikle öğrenciler olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği ve toplumun her kesiminden vatandaşı ağırlayan karargah, hafta içi her gün ziyaret edilebiliyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Önemli olan bu müzeyi açmak değil. Bunu sürdürebilmek ve tarih şuurunu yeni nesle aktarabilmek. Biz de Toroslar Belediyesi olarak bunu amaçlıyoruz. Bu çerçevede restore ederek kente kazandırdığımız karargâhımızda ata yadigârı tarihimizi yaşatmanın büyük gururu içerisindeyiz. Tüm çocuklarımızı, gençlerimizi ve hemşehrilerimizi karargahımıza bekliyoruz" diye konuştu.

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