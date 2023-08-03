Ciğerlerimiz yanıyor! Antalya Kaş’ta başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaş ilçesi Asas Dağı'ndan saat 15.11'de henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselemeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından orman yangınına karadan ve havadan müdahale başladı.

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