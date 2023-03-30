İşitme engelli adam boğazına pide takılması sonucu hayatını kaybetti!

40 yaşındaki işitme engelli adamın soluk borusuna yediği pide kaçtı. Adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İşitme engelli adam boğazına pide takılması sonucu hayatını kaybetti!

Acı olay, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir pide salonunda meydana geldi. Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, 40 yaşındaki işitme engelli olduğu öğrenilen Murat Yılmaz, pide yediği esnada lokmanın boğazına kaçması neticesinde fenalaştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Fenalaşan adamı, pide salonundaki vatandaşlar Hendek Devlet Hastanesine götürdü. Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yediği pidenin soluk borusuna kaçması neticesinde hayatını kaybeden Murat Yılmaz, yarın öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

İşitme engelli adam boğazına pide takılması sonucu hayatını kaybetti!

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