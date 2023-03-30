Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti!

Acı olay İzmir'in İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Mahallesi üzerinde meydana geldi. Okula gitmek için otobüste olan 8 yaşındaki Ömer Koç isimli 2’nci sınıf öğrencisi durakta indi. Ardından karşıdan karşıya geçmek istediği esnada bir başka otobüsün çarpmasıyla yere yığıldı. Çarpanın ardından otobüs olay yerinden hızla uzaklaştı.

"SÜREKLİ ‘GEÇ KALDIM’ DİYORDU"

Kazada ölen çocukla aynı otobüsten indiğini söyleyen bir vatandaş gözyaşları içerisinde, “Aynı otobüsteydik. Çocuk sürekli ‘Geç kaldım’ diyordu. 8-9 yaşlarında bir çocuktu. Kaza anını görmedim” dedi. Yapılan incelemede minik çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.