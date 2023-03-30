Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti!

Kocaeli'de 8 yaşındaki bir çocuk okula gitmek için bindiği otobüsten indikten sonra başka bir otobüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası ise bir yolcu kadın çocuğun sürekli" geç kaldım" diyerek otobüsten indiğini ağlayarak anlattı.

YAYINLAMA
Google News
Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti!

Acı olay İzmir'in İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Mahallesi üzerinde meydana geldi. Okula gitmek için otobüste olan 8 yaşındaki Ömer Koç isimli 2’nci sınıf öğrencisi durakta indi. Ardından karşıdan karşıya geçmek istediği esnada bir başka otobüsün çarpmasıyla yere yığıldı. Çarpanın ardından otobüs olay yerinden hızla uzaklaştı.

"SÜREKLİ ‘GEÇ KALDIM’ DİYORDU"

Kazada ölen çocukla aynı otobüsten indiğini söyleyen bir vatandaş gözyaşları içerisinde, “Aynı otobüsteydik. Çocuk sürekli ‘Geç kaldım’ diyordu. 8-9 yaşlarında bir çocuktu. Kaza anını görmedim” dedi. Yapılan incelemede minik çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti! Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti!

İlgili Haberler
Kuraklık baş göstermişti: Bursa’da yağış sevindirdi
Kuraklık baş göstermişti: Bursa’da yağış sevindirdi
Terör operasyonunda yakalanan 8 şahıs tutuklandı
Terör operasyonunda yakalanan 8 şahıs tutuklandı
Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tarım ilacı yüklü kamyon devrildi! ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti!
Tarım ilacı yüklü kamyon devrildi! ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti!
Eşinden af dileyen adam yol kenarını pankartlar astı! Ezhel dizisinden eşine gönderme yaptı!
Eşinden af dileyen adam yol kenarını pankartlar astı! Ezhel dizisinden eşine gönderme yaptı!
Babasını otelin küvetinde ölü buldu! Samsun'da akıl almaz olay!
Babasını otelin küvetinde ölü buldu! Samsun'da akıl almaz olay!
1.5 Yaşındaki bebeğini önce boğdu sonra evi ateşe verdi!
1.5 Yaşındaki bebeğini önce boğdu sonra evi ateşe verdi!
Son Haberler
Asgari ücretliye Cumhurbaşkanı jesti! Ara zam için tarih verdi: Canlı yayında milyonlara duyurdu
Asgari ücretliye Cumhurbaşkanı jesti! Ara zam için tarih verdi: Canlı yayında milyonlara duyurdu
Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti!
Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e ziyaret
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e ziyaret
ÖSYM Başkanı deprem bölgesinde sınava girecek öğrencilere ilişkin önemli açıklama!
ÖSYM Başkanı deprem bölgesinde sınava girecek öğrencilere ilişkin önemli açıklama!
5. kattan düşen bebeğin mucize kurtuluşu!
5. kattan düşen bebeğin mucize kurtuluşu!
"Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" diye dolandırdı! Yakayı ele verdi!
"Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçti" diye dolandırdı! Yakayı ele verdi!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert sözler: Esip gürlüyordun, niye geri vitese taktın da masaya geri oturdun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert sözler: Esip gürlüyordun, niye geri vitese taktın da masaya geri oturdun?
Ehliyeti olanlar işe alınacak! Büyükşehir Belediyesi'nden iş ilanı: İşte başvuru şartları
Ehliyeti olanlar işe alınacak! Büyükşehir Belediyesi'nden iş ilanı: İşte başvuru şartları
Enver Aysever'den İsmail Küçükkaya ve Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için olay iddialar!
Enver Aysever'den İsmail Küçükkaya ve Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu için olay iddialar!
Baba ile oğul arasında kavga çıktı! Oğul babasını bıçaklayıp öldürdü!
Baba ile oğul arasında kavga çıktı! Oğul babasını bıçaklayıp öldürdü!
Trabzon'da ana isale hattı borusu patladı! 7 katlı binaya hasar verdi!
Trabzon'da ana isale hattı borusu patladı! 7 katlı binaya hasar verdi!
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor