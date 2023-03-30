Silah şakası kanlı bitti! Gaziantep'te berberde arkadaşların oyunu ölüm getirdi!

Gaziantep'te bir berberde silahla birbirlerine şaka yapan gençlerden birisi arkadaşını vurdu. Çocuk olay yerinde hayatını kaybettikten sonra olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAYINLAMA
Google News
Silah şakası kanlı bitti! Gaziantep'te berberde arkadaşların oyunu ölüm getirdi!

Gençlerin silahla olan oyunu kanlı bitti. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki genç berber dükkanında silahla şakalaştığı esnada silah ateş aldı. Ateş alan silahtan çıkan kurşunların hedefi olan 16 yaşındaki Abdulsamet C. ağır yaralandı.

AĞIR YARALANAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silah şakası kanlı bitti! Gaziantep'te berberde arkadaşların oyunu ölüm getirdi!

İlgili Haberler
İşitme engelli adam boğazına pide takılması sonucu hayatını kaybetti!
İşitme engelli adam boğazına pide takılması sonucu hayatını kaybetti!
Madde bağımlısı genç okulda dehşet saçtı! 1 ölü 5 yaralı!
Madde bağımlısı genç okulda dehşet saçtı! 1 ölü 5 yaralı!
Kayıp 537 kişi ölü ilan edildi! Malavi'de yaşanan kasırga yıktı geçti!
Kayıp 537 kişi ölü ilan edildi! Malavi'de yaşanan kasırga yıktı geçti!
Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti!
Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İşitme engelli adam boğazına pide takılması sonucu hayatını kaybetti!
İşitme engelli adam boğazına pide takılması sonucu hayatını kaybetti!
Yürek sızlatan olay! cami önüne yeni doğmuş bebeğini gömdü!
Yürek sızlatan olay! cami önüne yeni doğmuş bebeğini gömdü!
Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti!
Kocaeli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen 8 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti!
Tarım ilacı yüklü kamyon devrildi! ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti!
Tarım ilacı yüklü kamyon devrildi! ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti!
Son Haberler
Silah şakası kanlı bitti! Gaziantep'te berberde arkadaşların oyunu ölüm getirdi!
Silah şakası kanlı bitti! Gaziantep'te berberde arkadaşların oyunu ölüm getirdi!
HDP'nin seçim bildirgesinde skandal maddeler! Sınır ötesi operasyonlara son vereceklerini ve Diyanet İşlerini kapatacaklarını söylediler!
HDP'nin seçim bildirgesinde skandal maddeler! Sınır ötesi operasyonlara son vereceklerini ve Diyanet İşlerini kapatacaklarını söylediler!
Dünya'da nadir bulunan Sonsuz pembe elması satışa sunuldu!
Dünya'da nadir bulunan Sonsuz pembe elması satışa sunuldu!
MGK toplantısı sona erdi! Deprem ve seçime ilişkin önemli açıklamalar yapıldı!
MGK toplantısı sona erdi! Deprem ve seçime ilişkin önemli açıklamalar yapıldı!
Eşinden af dileyen adam yol kenarını pankartlar astı! Ezhel dizisinden eşine gönderme yaptı!
Eşinden af dileyen adam yol kenarını pankartlar astı! Ezhel dizisinden eşine gönderme yaptı!
Babasını otelin küvetinde ölü buldu! Samsun'da akıl almaz olay!
Babasını otelin küvetinde ölü buldu! Samsun'da akıl almaz olay!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temel Karamollaoğlu'na sert sözler: "Yazıklar olsun sana"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert sözler: Esip gürlüyordun, niye geri vitese taktın da masaya geri oturdun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e sert sözler: Esip gürlüyordun, niye geri vitese taktın da masaya geri oturdun?
YSK Başkanı Yener: "Erdoğan'ın adaylığına engel yok" dedi!
YSK Başkanı Yener: "Erdoğan'ın adaylığına engel yok" dedi!
Lise diploması olanlar hemen başvursun: İŞKUR özel güvenlik alımını başlattı: Yüksek maaş garantisi var
Lise diploması olanlar hemen başvursun: İŞKUR özel güvenlik alımını başlattı: Yüksek maaş garantisi var
1.5 Yaşındaki bebeğini önce boğdu sonra evi ateşe verdi!
1.5 Yaşındaki bebeğini önce boğdu sonra evi ateşe verdi!
5. kattan düşen bebeğin mucize kurtuluşu!
5. kattan düşen bebeğin mucize kurtuluşu!
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor