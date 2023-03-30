Silah şakası kanlı bitti! Gaziantep'te berberde arkadaşların oyunu ölüm getirdi!

Gençlerin silahla olan oyunu kanlı bitti. Olay Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki genç berber dükkanında silahla şakalaştığı esnada silah ateş aldı. Ateş alan silahtan çıkan kurşunların hedefi olan 16 yaşındaki Abdulsamet C. ağır yaralandı.

AĞIR YARALANAN ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.