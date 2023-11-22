İSKİ Genel Kurulu açıkladı: suya yüzde 15 zam yapıldı

(İSTANBUL) İSKİ Genel Kurulunda, suya yüzde 15 zam yapılması teklifi oy birliği ile kabul edildi

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İSKİ Genel Kurulu açıkladı: suya yüzde 15 zam yapıldı

(İSTANBUL) İSKİ Genel Kurulunda, suya yüzde 15 zam yapılması teklifi oy birliği ile kabul edildi

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde gerçekleştirilen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulunda, suya yüzde 15 zam yapılması teklifi oy birliği ile kabul edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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