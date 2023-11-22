Vefat eden annesinin sakladığı altınlar yıkamaya verdiği halının arasından çıktı!

Giresun’da bir vatandaşın vefat eden annesinden kalan ve yıkamaya verdiği halının içinden yaklaşık 600 bin liralık altın çıktı. Dükkan sahibi, bulduğu altınları sahibine teslim etti.

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Vefat eden annesinin sakladığı altınlar yıkamaya verdiği halının arasından çıktı!

Giresun’da bir vatandaşın vefat eden annesinden kalan ve yıkamaya verdiği halının içinden yaklaşık 600 bin liralık altın çıktı. Dükkan sahibi, bulduğu altınları sahibine teslim etti.

Teyyeredüzü Mahallesi'nde yaklaşık 2 yıl önce halı yıkama dükkanı açarak ailesiyle beraber işleten Hatice Özdemir, yıkamak için aldıkları bir halının içerisinde 600 bin lira değerinde ziynet eşyası bularak sahibine teslim etti.

Vefat eden annesinin sakladığı altınlar yıkamaya verdiği halının arasından çıktı!

İlk defa böyle bir olay yaşadıklarını anlatan Özdemir, “Bir müşterimiz yıkanması için bize halı getirdi. Biz de yıkamak için halıyı açtığımızda içerisinden bir çanta çıktı. Oldukça eski bir çanta olduğu için önemsemeyip çöpe attık. Ancak daha sonra merak edip içerisini açtığımızda mendile sarılmış bir şeylerin olduğunu fark ettik. Mendilleri açtığımızda ise içerisinden altın, bilezik, küpe gibi çeşitli ziynet eşyaları çıktı. Eşim Yılmaz ile ne olur ne olmaz diye kayıt altına alarak altınları tek tek sayıp belgelendirmek istedik. Daha sonra da müşteriyi arayıp bilgi verdik” dedi.

Vefat eden annesinin sakladığı altınlar yıkamaya verdiği halının arasından çıktı!

Vefat eden annesi altınları halının içerisine saklamış

Müşterinin halının içerisindeki altınlardan haberi olmadığını söyleyen Özdemir, “Müşteriyi arayıp bilgi vermek istedik. Aradığımda halının içerisinde bir çanta olduğunu ve içerisinde ziynet eşyaları olduğunu söyledim. Müşterimizin anlattığına göre halı annesinden kalmış ancak içerisindeki ziynet eşyalarından haberi yokmuş. Ancak annesi bir süre önce vefat ettiği için var olan ziynet eşyalarını annesi sakladığı için bulamamışlar. Biz de annesinin halının içerisine sakladığı ziynet eşyalarını bularak teslim ettik. Çok duygulandı ve bize ikramda bulunmak istese de biz esnaf olarak yapmamız gerekeni yaptığımız için mutlu olduk” diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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