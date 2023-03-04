Isparta'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Isparta'nın Senirkent ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Isparta'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyü Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerim Sarıkaya'nın (39) kullandığı otomobil ile Eyüp Pehlivan (33) yönetimindeki minibüs çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Isparta'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada minibüs sürücüsü Eyüp Pehlivan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, otomobil sürücüsü Kerim Sarıkaya ve yanında bulunan Hatice Sarıkaya yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince önce Senirkent Devlet Hastanesi'ne buradan da Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Pehlivan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
5 siyasi parti liderinin toplantısı sona erdi! "Hiç kimsenin kalbini kırmadan yolumuza devam edeceğiz"
5 siyasi parti liderinin toplantısı sona erdi! "Hiç kimsenin kalbini kırmadan yolumuza devam edeceğiz"
SGK'dan EYT'lilere önemli açıklama! "Emekli olur" yazısı almanıza gerek yok
SGK'dan EYT'lilere önemli açıklama! "Emekli olur" yazısı almanıza gerek yok
İYİ Parti'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, CHP'den istifa etmesi istendi
İYİ Parti'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, CHP'den istifa etmesi istendi
İYİ Parti açıkladı: Akşener 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak
İYİ Parti açıkladı: Akşener 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak
Son Haberler
Şakir Dinçşahin kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Yazar, Akademisyen Şakir Dinçşahin'in biyografisi
Şakir Dinçşahin kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Yazar, Akademisyen Şakir Dinçşahin'in biyografisi
Oral Çalışlar kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Gazeteci Oral Çalışlar'ın biyografisi
Oral Çalışlar kimdir, nerelidir, ne mezunudur, mesleği ve kariyeri nedir? Gazeteci Oral Çalışlar'ın biyografisi
Isparta'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Isparta'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
Mehmet Altınöz kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir, ne mezunudur? Mehmet Altınöz'ün biyografisi
Mehmet Altınöz kimdir, nerelidir, mesleği ve kariyeri nedir, ne mezunudur? Mehmet Altınöz'ün biyografisi
Uzman isimden yüreklere su serpen açıklama: “2045 yılına kadar İstanbul’a deprem gelmez”
Uzman isimden yüreklere su serpen açıklama: “2045 yılına kadar İstanbul’a deprem gelmez”
Artvin'de çığ düştü! Ölüler ve yaralılar var
Artvin'de çığ düştü! Ölüler ve yaralılar var
Çok Okunanlar
İYİ Parti'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, CHP'den istifa etmesi istendi
İYİ Parti'den yeni karar! Meclis üyesi seçilen üyelerin, CHP'den istifa etmesi istendi
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!
Fiyatlar uçtu! İstanbul'da deprem riski yüksek ilçelerde konut fiyatları pes dedirtti!
İYİ Parti açıkladı: Akşener 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak
İYİ Parti açıkladı: Akşener 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki kim? Erdoğan açıklama yaparken arabasında oturan kimdi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındaki kim? Erdoğan açıklama yaparken arabasında oturan kimdi?
Sivas'ta kız kavgası! Saç baş birbirine girdiler
Sivas'ta kız kavgası! Saç baş birbirine girdiler
Yorumlananlar
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"
Ertem Şener, ülkesine dönen Suriyelileri yerden yere vurdu: "Çıkın gidin, defolun gidin, nankörsünüz, ahlaksızsınız"