Antalya'da eşinden boşanan damat kayınpeder kurbanı oldu! Kayınpeder pompalı tüfekle damadını öldürdü!

Antalya'nın Serik ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Eşinden boşanan adam kayınpederinin kurbanı oldu. Pompalı tüfekle damadına saldıran kayınpeder göz altına alınırken. Damat Hikmet Keskin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Antalya'da eşinden boşanan damat kayınpeder kurbanı oldu! Kayınpeder pompalı tüfekle damadını öldürdü!

Olay, dün akşam Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Sarıabalı Mahallesi Çiftlik mevkiinde meydana geldi. 29 yaşındaki Himmet Keskin, akşam saatlerinde 62 yaşındaki kayınpederi Mehmet A.'nın evine geldi. Konuşmak için kayınpederinin evine giden damat ile kayınpederi arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası olay bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sonrası kayınpeder, damadını pompalı silahla vurdu.

Antalya'da eşinden boşanan damat kayınpeder kurbanı oldu! Kayınpeder pompalı tüfekle damadını öldürdü!

EŞİNDEN BOŞANAN DAMAT KAYINPEDER KURBANI OLDU

Olay üzerine sağlık ve jandarma ekipleri adrese sevk edildi. Yaralanan damat Hikmet Keskin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir çocuk babası Hikmet Keskin'in eşinden ayrıldığı ve bu yüzden kayınpederi ile sorunlar yaşadığı öğrenildi. Keskin'in cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürülürken, kayınpeder gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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