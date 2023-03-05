Beyoğlu'nda bir taksi alev alev yandı!

Beyoğlu Tarlabaşı’nda ticari bir taksi küle döndü. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda bilinmeyen bir sebeple ticari taksinin ön kısmı birden alev aldı.

ÇEVREDE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Aracının yandığını fark eden şoför kendini araçtan dışarı zor attı. Araçta çıkan yangın giderek büyürken etraftaki vatandaşlar ise hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan ticari taksiyi kısa sürede söndürdü. Yangında ölü ya da yaralı olmazken araçta büyük hasar oluştu. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.