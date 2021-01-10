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İsrail halkı sokaklarda: Karantina, Netanyahu protestolarına engel olamadı!

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istemek için düzenlenen gösteriler 8 ayı aşkın süredir devam ederken dün, sıkılaştırılan karantina önlemlerine rağmen yine binlerce kişi sokaklara akın ederek hükümeti istifaya çağırdı.

İsrail halkı sokaklarda: Karantina, Netanyahu protestolarına engel olamadı!

İsrail'de dün ilan edilen sıkılaştırılmış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasına rağmen binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasını istemek için gösteri düzenledi.

TEL AVİV'DEN BAŞBAKANLIK BİNASINA YÜRÜDÜLER

İsrailliler, hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Netanyahu karşıtı gösterilerine devam ediyor. Tel Aviv'den gelen binlerce gösterici, sıkılaştırılmış Kovid-19 karantinasına rağmen Batı Kudüs sokaklarında ellerinde taşıdıkları bayrak ve pankartlarla yürüyerek Başbakanlık rezidansının önüne geldi.

İsrail halkı sokaklarda: Karantina, Netanyahu protestolarına engel olamadı!

"TRUMP GİTTİ, SIRA SENDE"

Netanyahu’yu kastederek "Suç Başbakanı" yazılı tişört giyen göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı. "(ABD Başkanı Donald) Trump gitti, sıra (Netanyahu) sende" ve "Git" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

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Gösterinin yapılacağı alana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, çevrede de geniş güvenlik önlemleri aldı.

İsrail halkı sokaklarda: Karantina, Netanyahu protestolarına engel olamadı!

GÖSTERİLER 29 HAFTADIR SÜRÜYOR

Kovid-19 salgınında üçüncü dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 29 haftadır devam ediyor.

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Netanyahu yönetimi salgında günlük vakaların yeniden artışa geçmesi nedeniyle dünden itibaren ülke genelinde en az 2 haftalık sıkılaştırılmış karantina kararı alsa da protestolara kısıtlama getirilmemişti.

Protestocular, hakkındaki yolsuzluk davası ve Kovid-19 salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Netanyahu'nun istifasını istiyor.

İsrail halkı sokaklarda: Karantina, Netanyahu protestolarına engel olamadı!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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