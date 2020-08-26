İsrail ordusundan Lübnan'a aydınlatma fişekleri ve fosfor bombası!

İsrail ordusu, İsrail Lübnan sınırında sızma girişimi bahanesiyle bölgede aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı. Ordu ayrıca, Lübnan sınır hattından ateş açıldığı duyururken, bölgedeki halka evlerinde kalmaları ve sokağa çıkmama uyarısında bulundu. İsrail medyası, olayın Başbakan Netanyahu yakın bir bölgede bulunduğu sırada gerçekleştiğini aktardı.

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Beyaz fosfor havayla temas ettiği anda yanma gibi bir özelliğe sahip. Beyaz fosfor, pek çok silahta az miktarda ateşleyici olarak da kullanılıyor. Fosfor bombası diğerlerine göre son derece ölümcül bir silah olarak biliniyor. Fosfor bombası, beyaz fosforun havadaki oksijenle birleşip hızlı bir şekilde yanmasıyla, suyla birleştiğinde de sönmek yerine daha da kuvvetlenmesiyle söndürülemez bir ateş yaratan kimyasal silah olarak oldukça tehlikeli bir silah olarak biliniyor.

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FOSFOR BOMBASININ ZARARLARI NELER?

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına neden oluyor. Sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanıyor. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmiyor ve yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürüyor.

REAKSİYON BAŞLADIĞINDA DURDURULAMIYOR

Beyaz fosfor kullanımı sonrasında çekilen fotoğraflar, kemiklerine kadar yanmış, ancak elbiseleri pürüzsüz kurbanlar bulunduğunu ortaya koyuyor. Yanma reaksiyonu bir kez başladığında durdurulamıyor. Dünyada birçok insan hakları örgütü fosfor bombalarının kimyasal silah kategorisine alınmasını istiyor. Dayandıkları nokta ise herhangi bir anlaşma çerçevesinde özel olarak yasaklanmamasını gösteriyorlar.

Fosfor bombası, toksik madde içeriyor ve bu maddenin kullanımı ölümcül olabiliyor. Bu madde, cilt yanıklarının yanı sıra karaciğeri, kalp ve böbrekleri etkileyebiliyor. Fosfor bombası vücuda deriden nüfuz ederek, organları kavuran ve kısa vadede insanı için için yakan çok tehlikeli bir silahtır.

FOSFOR BOMBASININ ETKİSİ

Bunlardan biri, bir bölgeyi işaretleyerek, düştüğü yerde havada asılı kalan bir duman tabakası bırakıyor. Bunu gören diğer uçaklar ve uzaktaki topçu, saldırısını gerçekleştiriyor. Bomba, bir diğer kullanım alanında ise düşman askerlerini yakmak üzerine kullanılıyor. Yere düşmeden açılan ve dağılan fosfor havayla temas eder etmez tutuşuyor.