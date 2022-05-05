İsrail'de feci olay! Yoldan geçenlere saldırıp öldürdüler

İsrail'in başkenti Tel Aviv'in doğusunda yer alan Elad kentinde kimliği belirsiz 2 kişi tarafından yoldan geçenlere silah ve baltayla düzenlenen saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetti, 1'i ağır en az 4 kişi ise yaralandı.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Saldırının ardından şüphelilerin olay yerinden kaçtığı ve polisin saldırganları yakalamak için helikoptere destekli operasyon başlattığı öğrenildi. Görgü tanıkları, saldırganlardan birinin ateşli silah kullandığını, diğerinin ise balta veya büyük bir bıçak kullandığını belirtirken, iki saldırganın araçla olay yerinden kaçtığını belirtti.

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