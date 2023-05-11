İsrail'den Gazze'ye saldırı! Birden fazla ölü ve yaralılar var!

İsrail'de savaş uçakları sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus kentinde bir apartmanı vurdu. Saldırı sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybederken, birinin durumu ağır 7 kişi yaralandı.

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İsrail'den Gazze'ye saldırı! Birden fazla ölü ve yaralılar var!

İsrail'de savaş uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bir apartmana saldırısı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL' İN GAZZEYE SALDIRILARI SÜRMEYE DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken İsrail güçlerinin sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nde bulunan Han Yunus kentinde bir apartmanı vurdu. Saldırı sonucu 3 Filistinlinin hayatını kaybederken, birinin durumu ağır 7 kişi yaralandı. Saldırı gerçekleştirilen apartman tamamen yıkılırken çevresindeki binalarda da hasar meydana geldi.

İsrail'den Gazze' ye saldırı! Birden fazla ölü ve yaralılar var!

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında İslami Cihad Hareketi Kudüs Tugayları Askeri Konsey Üyesi Ali Hassan Ghali'nin Gazze'ye yönelik saldırılarda İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü belirtildi. Ghali'nin saldırılar sırasında güvenli bir alanda saklandığı aktarıldı.

Can kaybı 25'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde salı günü başlattığı saldırılarda ekseriyeti kadın ve çocuk olmak üzere 10'u sivil toplam 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 76 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti.

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KAYNAK: İHA

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