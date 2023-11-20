İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren raylarda yürüyen vatandaşa çarptı!

Kocaeli Dilovası bölgesinde meydana gelen kazada İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), raylarda yürüyen vatandaşa çarptı. Makinist olayın ardından treni durdurdu.

YAYINLAMA
Google News
İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren raylarda yürüyen vatandaşa çarptı!

Kocaeli'de Yüksek Hızlı Trenin (YHT) raylarda yürüyen vatandaşa çarpmasının ardından durdurulan tren seferleri yeniden başladı.
Kaza, Dilovası bölgesinde meydana geldi. İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), raylarda yürüyen vatandaşa çarptı. Makinist olayın ardından treni durdurdu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş, sağlık ekiplerinin gözetiminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Sedyeye alınarak merdivenle yukarıya çıkarılan vatandaş, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu ve henüz isminin tespit edilemediği bildirildi.
Öte yandan, kazanın ardından durdurulan tren seferleri, yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından yeniden başlatıldı.

Bakan Yerlikaya Zonguldak'ta, sel mağduru esnafı ziyaret etti!Bakan Yerlikaya Zonguldak'ta, sel mağduru esnafı ziyaret etti!

Meral Akşener ve ailesinin hesapları incelesin demişti! İyi Partili Ümit Dikbayır, disipline sevk edildiMeral Akşener ve ailesinin hesapları incelesin demişti! İyi Partili Ümit Dikbayır, disipline sevk edildi

Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem'in skandal paylaşımı ortaya çıktı! 'Ramazanda bolca dua et o para seni bulur'Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem'in skandal paylaşımı ortaya çıktı! 'Ramazanda bolca dua et o para seni bulur'

Pendik Belediyesi, öğretmenlerini doğa kampında ağırladıPendik Belediyesi, öğretmenlerini doğa kampında ağırladı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Rus turistlerden 'pes' dedirtecek olay! İşte o görüntüler!
Rus turistlerden 'pes' dedirtecek olay! İşte o görüntüler!
Antalya’da gece alkol alıp eğlenen gencin sabah ölüsü bulundu!
Antalya’da gece alkol alıp eğlenen gencin sabah ölüsü bulundu!
Narkotik polisine kafa tutan torbacı soluğu cezaevinde aldı!
Narkotik polisine kafa tutan torbacı soluğu cezaevinde aldı!
Sultanbeyli'de kaza sonucu otomobilde sıkışan gençler gözyaşları içinde kurtarılmayı bekledi!
Sultanbeyli'de kaza sonucu otomobilde sıkışan gençler gözyaşları içinde kurtarılmayı bekledi!
Son Haberler
Acı haberi kızı duyurdu! Usta sanatçı Yücel Uçanoğlu vefat etti
Acı haberi kızı duyurdu! Usta sanatçı Yücel Uçanoğlu vefat etti
Kar yağan bölgelerde kış lastiği mesaisi başladı! O tarihten sonra kış lastiği zorunlu
Kar yağan bölgelerde kış lastiği mesaisi başladı! O tarihten sonra kış lastiği zorunlu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekli olmaya hiç niyeti yok! "Buradayım" dedi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekli olmaya hiç niyeti yok! "Buradayım" dedi
Alışveriş merkezlerinde sakın bunu yapmayın! Uyuz vakaları arttı, her gün yeni bir vaka görülüyor!
Alışveriş merkezlerinde sakın bunu yapmayın! Uyuz vakaları arttı, her gün yeni bir vaka görülüyor!
Konya’ da yolcu otobüsü alev topuna döndü!
Konya’ da yolcu otobüsü alev topuna döndü!
Dolandırıcılardan yeni yöntem, SIM kartı kopyalandı hayattaki tüm parasını kaybetti!
Dolandırıcılardan yeni yöntem, SIM kartı kopyalandı hayattaki tüm parasını kaybetti!
Çok Okunanlar
Altında son durum ne, Gram altı, çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, Gram altı, çeyrek altın ne kadar? 20 Kasım Pazartesi güncel altın fiyatları
Kenan Yıldız Milli takıma nasıl kazandırıldı? Genç yıldızı A milli takıma kazandıran hocalarından çok konuşulacak açıklamalar!
Kenan Yıldız Milli takıma nasıl kazandırıldı? Genç yıldızı A milli takıma kazandıran hocalarından çok konuşulacak açıklamalar!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekli olmaya hiç niyeti yok! "Buradayım" dedi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekli olmaya hiç niyeti yok! "Buradayım" dedi
Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem'in skandal paylaşımı ortaya çıktı! 'Ramazanda bolca dua et o para seni bulur'
Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem'in skandal paylaşımı ortaya çıktı! 'Ramazanda bolca dua et o para seni bulur'
Kaza başında can pazarı! Vatandaşların müdahalesi hayata tutunduramadı!
Kaza başında can pazarı! Vatandaşların müdahalesi hayata tutunduramadı!
Çankırı, Çerkeş D100 karayolunda kar çilesi! Sürücüler isyan etti: "Açlıktan öleceğiz, üşüyoruz"
Çankırı, Çerkeş D100 karayolunda kar çilesi! Sürücüler isyan etti: "Açlıktan öleceğiz, üşüyoruz"
Yorumlananlar
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!
Serdar Ortaç'ın mal varlığı belli oldu, Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı!