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İstanbul taksi ücreti 2022 | İstanbul'da kısa mesafe taksi ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

İBB UKOME toplantısında elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine zam kararı aldı. Alınan karar sonrasında İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, taksiye yapılan zam miktarını merak etti. İstanbul taksi ücreti 2022, İstanbul'da kısa mesafe taksi ücreti ne kadar, kaç TL oldu? soru ve konu başlıkları arama motorlarında sıkça araştırıldı.

İstanbul taksi ücreti 2022 | İstanbul'da kısa mesafe taksi ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbullulara kötü haberi verdi. Toplantıda alınan karara göre, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine zam geldi. İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar taksi ücretine ne kadar zam yapıldığını merak etti. İstanbul taksi ücreti 2022, İstanbul'da kısa mesafe taksi ücreti ne kadar, kaç TL oldu? soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

İstanbul taksi ücreti 2022 | İstanbul'da kısa mesafe taksi ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL TAKSİ ÜCRETİ 2022

İBB’nin aldığı zam kararı sonrasında İstanbullular, taksi ücretine ne kadar zam olduğunu merak ediyor. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), enflasyon, yakıt giderleri, asgari ücretin artışı gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam önerildi.

İstanbul taksi ücreti 2022 | İstanbul'da kısa mesafe taksi ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

İSTANBUL'DA KISA MESAFE TAKSİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Türkiye Şoförler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, esnaf olarak maliyetlerinin yükseldiğini belirterek, önerilen rakamların yeterli olmadığını savundu. Aksu, taksi açılış ve kısa mesafe için yüzde 100, kilometre başı ücretin ise yüzde 60 artırılmasını istedi. Zamlı tarifelere göre, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseldi.

İstanbul taksi ücreti 2022 | İstanbul'da kısa mesafe taksi ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

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