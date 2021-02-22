İstanbul'da barajlar doluyor! Doluluk oranı yüzde 51'e kadar yükseldi

İstanbul'da etkili olan yağışlar barajların doluluk oranını olumlu yönde etkiledi. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı günden güne artıyor.

Kuraklık nedeniyle İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur sonrasında gelen kar yağışlı sistemlerle birlikte barajlardaki su seviyesi hızla artmaya başladı. Doluluk oranının en düşük ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.33'e ulaştı.

SON 6 AYIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Bu oran geçmiş yıllara oranla son 7 yılın en düşük seviyesi olsa da kayıtlara son 6 ayın en yüksek oranı olarak geçti.





İŞTE BARAJLARDAKİ SON DURUM

Bugün itibariyle İstanbul barajlarının doluluk oranları:



- Ömerli Barajı yüzde : 60.31

- Papuçdere Barajı yüzde : 35.30

- Sazlıdere Barajı yüzde : 27.47

- Büyükçekmece Barajı yüzde : 54.63

- Alibeyköy Barajı yüzde : 57.41

- Terkos Barajı yüzde : 48.14

- Kazandere Barajı yüzde : 59.49

- Elmalı Barajı yüzde : 57.71

- Darlık Barajı yüzde : 56.53

- Istrancalar Barajı yüzde : 50.83

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