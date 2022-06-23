İstanbul'da ekmek 5 lira olacak denilmişti! Ekmeği 3 liradan fazla satan fırıncılara rekor ceza geliyor!

Son zamanlarda art arda yapılan zamların ardından, İstanbul'da çoğu ilçede ekmek fiyatının 5 TL olduğu görülmüştü. Fiyatı belirleyen komisyonun üyeleri İstanbul Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası ekmeğin 3 TL olduğunu iddia etmişti. Ticaret Bakanlığı ise bu konuda detaylı denetimlere başladı. Buna göre, 210 gram ekmeği 3 TL üzerinde satan fırınlara haksız fiyat uygulaması sonucunda ceza kesileceği öğrenildi.

"CEZALAR 14 BİN TL'DEN BAŞLIYOR"

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili bilgilendirme yaparak Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. Yetkililerin yaptığı açıklamada: "Biz belirlenen fiyatın üzerinde satış söz konusu ise haksız rekabet kapsamında denetim yaparız. Bu konuda artan şikayetlere istinaden İstanbul'da önceki gün ciddi bir denetim süreci başlatıldı. Belirtilen fiyat üzerinde satış yapan fırınlar belirleniyor. 210 gram ekmeği 3 TL üzerinde satan fırınlara haksız fiyat uygulaması sonucu ceza kesilecek. Cezalar 14 bin TL'den başlıyor. 144 bin TL'ye kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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