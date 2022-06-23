"Bu sıcaklara en iyi soğuk kahve gider" diyen keyif severler için, evde kolaylıkla yapabilecekleri 5 buzlu kahve tarifiİstanbul'da ekmek 5 lira olacak denilmişti! Ekmeği 3 liradan fazla satan fırıncılara rekor ceza geliyor!Çağlar Ökten hakkındaki 'mastürbasyon' açıklaması olay yaratmıştı! Seyhan Soylu, Seda Sayan'ın eski sevgilisine deli divane aşık oldu!Mahmut Efendi Hazretleri öldü mü? Mahmut Efendi Hazretleri cenaze töreni nerede, ne zaman yapılacak?Beklenen açıklama geldi! Galatasaray, Okan Buruk'u KAP'a bildirdi! Kazanacağı ücret belli olduCanlı | Bakan Çavuşoğlu "Tahıl koridoru ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt veriyor!Merkez Bankası açıkladı: Finansal hizmetler güven endeksi gerilediAsfutmsifwffutsh nedir? Joe Biden "Asfutmsifwffutsh" ne demek?Almanya işçi alımı 2022 |Almanya işçi alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak? Hangi mesleklerde alım olacak, ne kadar maaş verilecek?Resmi kayıtlara göre 77 yıldır yaşamıyor! Nüfus cüzdanı olmayan yaşlı kadın: Kimliksiz ölmek istemiyorum...
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  3. İstanbul'da ekmek 5 lira olacak denilmişti! Ekmeği 3 liradan fazla satan fırıncılara rekor ceza geliyor!

İstanbul'da ekmek 5 lira olacak denilmişti! Ekmeği 3 liradan fazla satan fırıncılara rekor ceza geliyor!

İstanbul'da bazı ilçelerde ekmeğin fiyatı 5 lira olarak belirlenmişti. Açıklamalara göre, ekmeği 3 liranın üstünde satan fırıncılara rekor ceza verilecek.

İstanbul'da ekmek 5 lira olacak denilmişti! Ekmeği 3 liradan fazla satan fırıncılara rekor ceza geliyor!

Son zamanlarda art arda yapılan zamların ardından, İstanbul'da  çoğu ilçede ekmek fiyatının 5 TL olduğu görülmüştü. Fiyatı belirleyen komisyonun üyeleri İstanbul Fırıncılar Odası ve İstanbul Ticaret Odası ekmeğin 3 TL olduğunu iddia etmişti. Ticaret Bakanlığı ise bu konuda detaylı denetimlere başladı. Buna göre, 210 gram ekmeği 3 TL üzerinde satan fırınlara haksız fiyat uygulaması sonucunda ceza kesileceği öğrenildi.

İstanbul'da ekmek 5 lira olacak denilmişti! Ekmeği 3 liradan fazla satan fırıncılara rekor ceza geliyor!

"CEZALAR 14 BİN TL'DEN BAŞLIYOR"

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, konuyla ilgili bilgilendirme yaparak Sabah'a özel açıklamalarda bulundu. Yetkililerin yaptığı açıklamada: "Biz belirlenen fiyatın üzerinde satış söz konusu ise haksız rekabet kapsamında denetim yaparız. Bu konuda artan şikayetlere istinaden İstanbul'da önceki gün ciddi bir denetim süreci başlatıldı. Belirtilen fiyat üzerinde satış yapan fırınlar belirleniyor. 210 gram ekmeği 3 TL üzerinde satan fırınlara haksız fiyat uygulaması sonucu ceza kesilecek. Cezalar 14 bin TL'den başlıyor. 144 bin TL'ye kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da ekmek 5 lira olacak denilmişti! Ekmeği 3 liradan fazla satan fırıncılara rekor ceza geliyor!

İstanbul'da ekmek 5 lira olacak denilmişti! Ekmeği 3 liradan fazla satan fırıncılara rekor ceza geliyor!

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