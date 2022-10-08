İstanbul'da kan donduran kaza! Otobüsün altında ezilerek can verdi

Dehşet veren olay, sabah saatlerinde Alibeyköy Cep Otogarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir’den İstanbul’a seyahat eden bir kadın, saatlerce yolculuk yaptığı otobüsten İstanbul Alibeyköy Cep Otogarı’nda indi.

OTOBÜS DEHŞETİ YAŞATTI

Yolcularını indiren otobüs şoförü, park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yaptığı sırada otobüsün arkasında olan ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı.

KADIN EZİLEREK CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalan talihsiz kadın ezilerek feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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CANSIZ BEDEN MORGA KALDIRILDI

Sağlık ekipleri otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kazayı yapan otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.