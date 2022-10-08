İstanbul'da kan donduran kaza! Otobüsün altında ezilerek can verdi

İstanbul Alibeyköy Cep Otogarı’nda feci bir kaza meydana geldi. Geri geri gelen yolcu otobüsünün altında kalan kadın feci şekilde can verdi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News

Dehşet veren olay, sabah saatlerinde Alibeyköy Cep Otogarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir’den İstanbul’a seyahat eden bir kadın, saatlerce yolculuk yaptığı otobüsten İstanbul Alibeyköy Cep Otogarı’nda indi.

İstanbul'da kan donduran kaza! Otobüsün altında ezilerek can verdi

OTOBÜS DEHŞETİ YAŞATTI

Yolcularını indiren otobüs şoförü, park ettiği alandan çıkış yapmak için geri manevra yaptığı sırada otobüsün arkasında olan ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı.

İstanbul'da kan donduran kaza! Otobüsün altında ezilerek can verdi

KADIN EZİLEREK CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalan talihsiz kadın ezilerek feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDEN MORGA KALDIRILDI

Sağlık ekipleri otobüsün altında kalan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da kan donduran kaza! Otobüsün altında ezilerek can verdi

OTOBÜS ŞOFÖRÜ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kazayı yapan otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde kritik operasyon!
Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde kritik operasyon!
Akbank çöktü mü, sorun mu var 8 Ekim 2022 Cumartesi ? Hacklendi mi? Akbank müşteri hizmetleri numarası nedir?
Akbank çöktü mü, sorun mu var 8 Ekim 2022 Cumartesi ? Hacklendi mi? Akbank müşteri hizmetleri numarası nedir?
Bakan Kurum açıkladı! Arsa ve işyeri projelerine başvuru tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklayacak
Bakan Kurum açıkladı! Arsa ve işyeri projelerine başvuru tarihi belli oldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklayacak
Diyarbakır'da kayınpeder dehşeti! Namaz kılan damadını vurarak öldürdü!
Diyarbakır'da kayınpeder dehşeti! Namaz kılan damadını vurarak öldürdü!
Son Haberler
İstanbul'da kan donduran kaza! Otobüsün altında ezilerek can verdi
İstanbul'da kan donduran kaza! Otobüsün altında ezilerek can verdi
Atatürk'ün yapay zekayla renklendirilmiş fotoğrafları mest etti!
Atatürk'ün yapay zekayla renklendirilmiş fotoğrafları mest etti!
Araç sahiplerinin canı epey sıkılacak! Motorine bir kez daha büyük zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Araç sahiplerinin canı epey sıkılacak! Motorine bir kez daha büyük zam geliyor! İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Kripto para piyasalarında Bitcoin depremi! Yeniden kritik seviyeyi terk etti, yatırımcı şok oldu!
Kripto para piyasalarında Bitcoin depremi! Yeniden kritik seviyeyi terk etti, yatırımcı şok oldu!
Müdür yardımcısı, arabasında kız öğrencisiyle basıldı
Müdür yardımcısı, arabasında kız öğrencisiyle basıldı
Evlilik dışı bebeğinin kayıp olduğunu söyleyip ihbarda bulunmuştu! Meğer cansız bedenini fındık bahçesine gömmüş!
Evlilik dışı bebeğinin kayıp olduğunu söyleyip ihbarda bulunmuştu! Meğer cansız bedenini fındık bahçesine gömmüş!
Çok Okunanlar
Akbank çöktü mü, sorun mu var 8 Ekim 2022 Cumartesi ? Hacklendi mi? Akbank müşteri hizmetleri numarası nedir?
Akbank çöktü mü, sorun mu var 8 Ekim 2022 Cumartesi ? Hacklendi mi? Akbank müşteri hizmetleri numarası nedir?
8 Ekim 2022 Cumartesi günü hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'den vatandaşa kritik uyarı! İşte il il hava durumu...
8 Ekim 2022 Cumartesi günü hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'den vatandaşa kritik uyarı! İşte il il hava durumu...
Uzman isimden çarpıcı açıklama! Asgari ücret ve emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı!
Uzman isimden çarpıcı açıklama! Asgari ücret ve emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı!
Zafer Partisi'nde istifa furyası! Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk istifa etti
Zafer Partisi'nde istifa furyası! Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk istifa etti
Hayvanat bahçesi kurarak milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon! 55 kişi gözaltına alındı!
Hayvanat bahçesi kurarak milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon! 55 kişi gözaltına alındı!
İlk yardım yine hayata döndürdü! Restoranda boğulma tehlikesi yaşan müşteriyi heimlich manevrası kurtardı
İlk yardım yine hayata döndürdü! Restoranda boğulma tehlikesi yaşan müşteriyi heimlich manevrası kurtardı
Yorumlananlar
Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 6 Ekim 2022 Perşembe ? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"
Eski günler çabuk unutuldu! Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine destek çıktı: "Kemal beyi tebrik etmek gerekir"
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum
Kur’an-ı Kerim'i yırtıp yakmışlardı! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan sert tepki: İki sapkının yaptığı saldırıyı kınıyorum