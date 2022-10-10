'Yok artık' dedirten olay! Otoparktan araba çalıp sevgilisiyle saatlerce şehir turu yaptı!

Olay 8 Ekim Cumartesi günü saat 22.00 sularında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleşti. Kültürpark'ta verilecek olan konsere giden Y.B., aracını otoparka park edip bıraktı. Geri döndüğünde aracını bulamayan adam, polise ihbarda bulundu. Aracın yedek anahtarları da dahil tüm anahtarlarının kendisinde olduğunu belirten Y.B.'nin ihbarı sonrası olayla ilgili çalışma başlatıldı.

KAÇARKEN YAKALANDI

Bursa'nın çeşitli yerlerinde çalışma başlatan ekipler, aramaların 8'inci saatinde arabayı Çekirge Devlet Hastanesi'nin otoparkında buldular.

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Otomobilin içinde bulunan G.T., erkek arkadaşıyla birlikte şehir turu yaptıklarını ve aracın çalıntı olduğuna dair hiçbir şey bilmediğini söyledi. İlk ifadesini veren G.T.'nin ardından erkek arkadaşı T.U., hastanenin acil servisinden kaçmaya çalışırken bulundu.

Aracın anahtar kopyalama ile çalındığı tespit edilirken T.U. ve kız arkadaşı G.T. gözaltına alındı.