Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde kritik operasyon!

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesindeki 6 PKK/YPG'li teröristin operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde kritik operasyon!

Türk Silahlı Kuvvetleri teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine karşılık vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan teröristlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."

Son dakika | MSB duyurdu: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgesinde kritik operasyon!

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