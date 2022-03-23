İstanbul'da pitbull dehşeti! Yasakları hiçe sayan sahibi, ağızlıksız dışarı çıkardı! Yoldan geçen vatandaş canını zor kurtardı! Yardım çığlıkları sokağı inletti!

Sokak köpekleri ve pitbull saldırılarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Güngören'de yasak olmasına rağmen bir pitbull ağızlıksız gezdirildi. Ne olduysa bundan sonra oldu...

Yanından geçen bir vatandaşa saldıran köpeği sahibi bile tutamadı. Bacağı ısırılan vatandaşın çığlıkları sokağı inletirken pitbullun sahibi köpeği güçlükle zapt etti. Bacağından yaralanan vatandaş canını zor kurtardı.

Olay sonrası köpeğin kustuğu görüldü. Dehşet veren olay saniye saniye kameralara kaydedildi.

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