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İstanbul’da toplu ulaşıma zam kapıda! İETT Genel Müdürlüğü açıkladı

İstanbul’da toplu ulaşıma zam olup olmayacağı vatandaş tarafından merak edildi. İETT Genel Müdürlüğü merak edilen konuya dair açıklama yaptı.

İstanbul’da toplu ulaşıma zam kapıda! İETT Genel Müdürlüğü açıkladı

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel (İETT) Genel Müdürü Alper Bilgili, İETT Kağıthane garajında basın toplantısı düzenleyerek merak edilenleri yanıtladı.  Alper Bilgili, “Toplu ulaşıma zam yapılacak mı?” şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

İstanbul’da toplu ulaşıma zam kapıda! İETT Genel Müdürlüğü açıkladı

YÜZDE 50’NİN ALTINDA OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

İki büyük kapsamlı meslek örgütleri ile yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME’de gündeme bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50’nin altında olacağını düşünmüyorum.

İstanbul’da toplu ulaşıma zam kapıda! İETT Genel Müdürlüğü açıkladı

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