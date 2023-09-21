İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım

İstanbul'da yaşanan izinsiz göçmen sorunu konusunda içişleri bakanlığı göç idaresi başkanlığının yeni bir açıklama gelerek, İstanbul'da oturum izni olmayan göçmenler hakkında tarih verilerek yaptırım uygulanacağı duyuruldu.

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İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının açıklamasında, İstanbul Valiliğince 28 Temmuz 2023'te yapılan duyuruda, il dışında kayıtlı olmalarına rağmen halihazırda İstanbul'da bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların 24 Eylül 2023'e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerektiğinin belirtildiği hatırlatıldı.

İSTANBUL'DAKİ GÖÇMENLER İÇİN TARİH VERİLDİ

Geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 24 Eylül Pazar gününe kadar kayıtlı oldukları illere dönmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurmaları halinde kendilerine yol izin belgesi verileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İçişleri bakanlığı tarih vererek duyurdu: İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım

İSTANBUL'DAN AYRILMAYANLARA YAPTIRIM

"Bu süre uzatılmayacaktır. 24 Eylül 2023 itibarıyla Valiliğimiz tarafından yapılacak denetimlerde, İstanbul'da yasal kalış hakkı olmadığı halde kendilerine tanınan süre sonunda ilimizden ayrılmadığı tespit edilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılar, Geçici Barınma Merkezlerine alınarak, kayıtlı oldukları illerde kalmaları amacıyla 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında idari yükümlülükler getirilerek öngörülen yaptırımlar uygulanacaktır."

Açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ise ikinci bir duyuruya kadar İstanbul'da kalışlarına izin verileceği duyuruldu.

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