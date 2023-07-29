İstanbul valiliğinden çok önemli Suriyeli göçmen kararı! Süre verilerek uyarıda bulunuldu

İstanbul'da bulunan Suriyelilerin, kayıtlı oldukları illere dönüşü için karar alındı. İstanbul Valiliği, dönmesi gereken geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılara 24 Eylül 2023'e kadar süre verdi.



İstanbul Valiliği, İstanbul'da ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere dönmesi kararını aldı.

VALİLİK, DÖNÜŞ İÇİN 24 EYLÜL 2023'E KADAR SÜRE VERDİ

Dönecek kişilere, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verileceği kaydedildi.

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ise ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verileceği ifade edildi.

Karar, İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde yayımlandı.

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