Kars’ta şüphelenilen araçtan cephanelik çıktı! 1 Kalaşnikof tüfek ve tabanca ele geçirildi

Kars'ta Kalaşnikof tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

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Kars’ta şüphelenilen araçtan cephanelik çıktı! 1 Kalaşnikof tüfek ve tabanca ele geçirildi

Kars'ta Kalaşnikof tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Akyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akyaka'da durumundan şüphelenilen 1 araç durduruldu. Jandarma ekipleri araç ve şüpheli 2 kişi üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 1 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 2 Kalaşnikof şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 2 çakı, 1 mühimmat çantası ve bu silahlara ait 503 mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatı muhafaza altına alan jandarma olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına alarak Jandarma Komutanlığı'na getirdi. Burada işlemleri tamamlaman şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars’ta şüphelenilen araçtan cephanelik çıktı! 1 Kalaşnikof tüfek ve tabanca ele geçirildi

Öte yandan ele geçirilen silahlar, kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.

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KAYNAK: İHA

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