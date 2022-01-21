İsticvap ne demek, TDK'ya göre İsticvap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İsticvap ne demek? İsticvap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi isticvap kelimesi. Peki isticvap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre isticvap nedir, isticvap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİCVAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İsticvap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İsticvap kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre isticvap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sorgulama



İSTİCVAP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hasan bu isticvaba benzeyen laubali tavırlar karşısında birdenbire içine çekildi.

