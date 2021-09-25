İstihsal Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 İstihsal Teknisyeni Maaşları, ve İş İlanları

İstihsal Teknisyeni görev tanımı nedir, İstihsal Teknisyeni ne iş yapar, İstihsal Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İstihsal Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İstihsal Teknisyeni Tanımı;

Belirlenen standartlara uygun planlanan zaman ve kalitede belirli ürünlerin üretim çalışmalarına Üretim Mühendisinin yönetimi altında nezaret eden kişidir.

İstihsal Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2021 İstihsal Teknisyeni Maaşları

İstihsal Teknisyeni maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük İstihsal Teknisyeni maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İstihsal Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İstihsal Teknisyeni Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

İstihsal Teknisyeni Ne İş Yapar?

İstihsal Teknisyeni işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmalatın planlanan zamanda gerçekleşmesi için üretim sorunlarını çözümlemek,

b) Hammadde israfını önlemeye çalışmak,

c) Günlük imalatı takip ederek ilgililere bilgi vermek,

d) Üretim programının istenilen zamanda ve kalitede gerçekleşmesi, imalatın artırılması, maliyetin düşürülmesi için gerekli tedbirleri almak,

e) İşgücünün verimli olarak kullanılmasını ve işçilerin uyumlu çalışmasını sağlamak,

f) Üretimle ilgili her türlü bilginin dışarıya sızmamasını önleyici tedbirleri almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İstihsal TeknisyeniMeslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

İstihsal Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İstihsal Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3119.04 olarak belirlenmiştir



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