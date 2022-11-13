İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada bir terör kokusu var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Taksim'de yaşanan patlamaya ilişkin, "Burada bir terör kokusu var. Bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler var" dedi.

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İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada bir terör kokusu var"

Endonezya'ya ziyarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Taksim'de gerçekleşen patlamaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu an itibariyle ilk incelemelerde kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur, ama ilk gelişmeler burada bir terör kokusu var. Şu an itibariyle oradaki kaçışmalar bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler. İncelemeler devam ediyor. Bunların sonunda nihai kararı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"SİZDEKİ PAPAZI DA BİZE VERİN DEMİŞTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi ile ilgili Biden ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine, "Amerika'da bu adamın saklandığını, orada Amerika yönetiminin her türlü desteği verdiğini zaten geçmişten bu yana söyledik. Bunu Biden'ın kendisine başkan yardımcısı olduğu zaman da söylemiştim. 'Niye vermiyorsunuz, verin. Bizden papazı istediniz, verdik. Sizdeki papazı da bize verin' demiştik. Bunlara orada kart ile izni de veriyorlar, oralarda yaşam imkanı bunlara sağlıyorlar. Orada sadece yaşamını kendi değil avanesi ile birlikte Amerika'da sağlıyor. Yanındaki terör örgütünün bağlantısını olanlarla birlikte yaşamlarını Amerika'nın değişik eyaletlerinde başta Pensilvanya olmak üzere sürdürüyorlar. Bu defa Sayın Biden ile bir görüşme durumumuz olursa bunu da yine kendisi ile konuşacağız" diye konuştu.

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"ADIMLARI ATARAK YOLA DEVAM EDECEĞİZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türki Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olması kararını da değerlendiren Erdoğan, "Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle Türk devletleri teşkilatında gözlemci üye olarak kabul edilmiş olması önemli bir adımdır. Bunun altını güçlendireceğiz. Bu şekilde adımları atarak yola devam edeceğiz. Şu anda Kuzey Kıbrıs'ta gerek parlamento binasının yapımı, gerek cumhurbaşkanlığı binasının yapımı, tüm bunlarla bir adım atılıyor. Avrupa Birliği ne demiş, nasıl bakıyor bizi bunların hiçbirisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz bu önemli. Bizim bakış açımız önemli. Bunu orada ifade ettik. Orada Türk Devletleri Teşkilatı liderleri ile mutabık kaldık. Ondan önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda açıklamamızı yapık. Süreç devam ediyor. Temennim odur ki Kuzey Kıbrıslı kendine sahip çıksın" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ENERJİDE DE BİR HUB OLMASI KONUSUNDA AÇIKLAMALAR YAPILDI"

Türkiye'nin enerji merkezi olması konusunda yöneltilen bir soruyu da yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:
"Bu konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin, gerek sözcüleri bu açıklamayı yaptılar. Türkiye'nin enerjide de bir HUB olması konusunda açıklamalar yapıldı. İnşallah bu atılacak adımlarla birlikte Türkiye gerçekten gerek Batı'ya, gerek bütün çevreye bir HUB olarak buradan doğalgaz dağıtımının yapılması, enerjide aynı şekilde bir dağıtımın yapılması, bütün bunlarla beraber önümüzdeki ayın başlarında filan bir Tükmenistan ziyaretimiz olacak. Türkmenistan'da gerek Türkmenbaşı ile gerek İlham Aliyev kardeşime üçlü olarak bir araya geleceğiz. Orada bunlarla ilgili bir gelişmeyi değerlendireceğiz. Oradan alacağımız netice de bu konularda güzel gelişmelere vesile olacaktır"

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