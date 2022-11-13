Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir kişinin bombayı patlatması sonucu bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz" Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.