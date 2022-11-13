Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir kişinin bombayı patlatması sonucu bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz"

Taksim'deki patlamaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir kişinin bombayı patlatması sonucu bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz"

Bugün saat 16:20 sıralarında İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,"(Taksim patlama) Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir kişinin bombayı patlatması sonucu bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. 2'si ağır 81'de yaralımız var" ifadelerini kullandı.

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