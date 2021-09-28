İstimbot ne demek, TDK'ya göre İstimbot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstimbot ne demek? İstimbot TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istimbot kelimesi. Peki istimbot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istimbot nedir, istimbot kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İstimbot kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İstimbot kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İSTİMBOT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstimbot kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstimbot kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre istimbot kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çatana



İSTİMBOT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kalamış'tan istimbota binildiği vakit neşeler tezayüt etmişti.

