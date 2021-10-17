İstinabe ne demek, TDK'ya göre İstinabe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstinabe ne demek? İstinabe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istinabe kelimesi. Peki istinabe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istinabe nedir, istinabe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİNABE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstinabe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstinabe kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istinabe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Davanın görülmekte olduğu mahkemeye gönderilmek için başka bir yerde bulunan bir tanığın oradaki mahkeme tarafından ifadesinin alınması

