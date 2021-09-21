İstrongilos ne demek, TDK'ya göre İstrongilos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstrongilos ne demek? İstrongilos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istrongilos kelimesi. Peki istrongilos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istrongilos nedir, istrongilos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İstrongilos kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İstrongilos kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İSTRONGİLOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstrongilos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstrongilos kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre istrongilos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İzmaritgillerden, Akdeniz'de yaşayan, eti lezzetli bir balık (Smaris vulgaris)

