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İtalya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış!

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugün 627 kişi daha öldü. Yeni ölümlerle birlikte İtalya'da Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 32 kişiye yükseldi.

İtalya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış!

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı yeni ölüm ve vaka sayıları açıklandı.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bugün 627 kişi daha hayatını kaybetti.

Virüs nedeniyle yeni ölümlerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 32 kişiye yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

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