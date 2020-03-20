İtalya'da Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış!
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugün 627 kişi daha öldü. Yeni ölümlerle birlikte İtalya'da Kovid-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 32 kişiye yükseldi.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı yeni ölüm ve vaka sayıları açıklandı.
İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle bugün 627 kişi daha hayatını kaybetti.
Virüs nedeniyle yeni ölümlerle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 32 kişiye yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
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