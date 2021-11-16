İthal ne demek, TDK'ya göre İthal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İthal ne demek? İthal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ithal kelimesi. Peki ithal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ithal nedir, ithal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İTHAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İthal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İthal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ithal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçine alma

- Bir ülkeye başka ülkelerden mal getirme veya satın alma

- Başka ülkelerden alınan mal



İTHAL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ithal etmek



İTHAL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ithal malı

