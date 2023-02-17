İvo Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvo Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvo Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvo Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvo Rodrigues 30 Mart 1995 tarihinde Baguim do Monte şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Ivo Tiago dos Santos Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvo Rodrigues Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. İvo Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Famalicão futbol takımında oynamaktadır. FC Famalicão takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. İvo Rodrigues'nin FC Famalicão ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvo Rodrigues Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/ivotiago80/

İvo Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvo Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İvo Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvo Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Porto U15

1 Temmuz 2010 yılında FC Porto U17

1 Temmuz 2012 yılında FC Porto U19

1 Temmuz 2013 yılında FC Porto B

2 Şubat 2015 yılında Vit. Guimarães

30 Haziran 2015 yılında FC Porto B

1 Ağu 2015 yılında Arouca

30 Haziran 2016 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2016 yılında Paços Ferreira

30 Haziran 2017 yılında FC Porto B

18 Temmuz 2017 yılında Royal Antwerp

30 Haziran 2018 yılında FC Porto B

1 Temmuz 2018 yılında Royal Antwerp

15 Ocak 2021 yılında Famalicão

İvo Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvo Rodrigues şuan FC Famalicão takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İvo Rodrigues Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Rio Tinto (2003-2005), FC Porto

Portekiz U20 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 4 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 17 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 7 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 7 numaralı formasıyla 31 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 13 numaralı formasıyla 20 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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