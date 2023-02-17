Luiz Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luiz Junior kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luiz Junior ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luiz Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luiz Junior adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luiz Junior Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luiz Junior 14 Ocak 2001 tarihinde Picos şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Luiz Lúcio Reis Júnior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luiz Junior Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luiz Junior, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Famalicão futbol takımında oynamaktadır. FC Famalicão takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. Luiz Junior'nin FC Famalicão ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Luiz Juniorboyu ve yaşı kaç

Luiz Junior Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luiz Junior isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luiz Junior Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luiz Junior futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Famalicão U23

1 Kasım 2020 yılında Famalicão

Luiz Junior kimdir

Luiz Junior Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luiz Junior şuan FC Famalicão takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luiz Junior nereli

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