Kısa süre önce Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan komedi dizisi “İyi Aile Babası” verdiği bir haftalık aranın ardından yaptığı değişiklikle izleyiciyi şaşırttı. Dizi ekibi aldığı karar doğrultusunda dizinin isminde değişikliğe gitti. Dizinin adının nede değiştiği ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki İyi Aile Babası ismi değişti mi? İyi Aile Babası ismi neden değişti? Detayları haberimizde derledik...

İYİ AİLE BABASI İSMİ DEĞİŞTİ Mİ? NEDEN DEĞİŞTİ?

Kanal D' de kısa süre önce yayın hayatına başlayan komedi kategorisindeki dizi İyi Aile Babası, sezona ne kadar iyi giriş yapsa da ilerleyen bölümlerde kanalın reyting beklentisinin altında kaldı. Bu kapsamda dizinin senaristinin değişikliğini çözüm olarak gören ekip bu defa senarist koltuğuna Birol Güven'i oturttu.

Başrollerinde Şebnem Bozoklu ve Çağlar Çorumlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı komedi dizisi İyi Aile Babası'nda yeni senaristin ardından dizide bir takım değişikler meydana geldi. İlk ve en büyük değişim ise sevilen dizinin isminde oldu. Kanal'ın yayın akışında İyi Aile Babası yerine Babam Çok Değişti ismi verildi diziye.

Sevilen diziye yeni isimle yön verilirken biraz daha heyecan katmak ve diğer diziler ile olan reyting yarışında bir adım öne geçebilmesi için sürpriz bir isim konuk oluyor. Uzun süredir akranlarda yer almayan Naz Elmas "Babam Çok Değişti" ile ekranlara dönüyor.

Elmas, dizide Çağlar Çorumlu'nun hayat verdiği Mehmet Ali'nin eski aşkı "Deniz" rolüyle 3 bölüm konuk oyuncu olacak.