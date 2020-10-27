İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya FETÖ soruşturması açıldı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu öne sürmüştü. Kamuoyundaki tartışmalar sürerken iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Buğra Kavuncu hakkında soruşturma başlattı.

Kavuncu Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, Savcılık makamına verilemeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim. Bu sabah avukatlarım, Savcılık makamına ifade vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve iftiralara cevap vermek için hazırım” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." demişti.

Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını söyleyen Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

Öte yandan Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de durumdan haberdar olduğunu söyledi

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