İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olması sonrasında İYİ Parti'de sular durulmuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması sonrası İYİ Partili Yavuz Ağıroğlu Kılıçdaroğlu'nu eleştirmiş o eleştiri sonrasında ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden alınmıştı. Hürriyet köşe yazarı Abdulkadir Selvi ise bugünkü yazdığı köşe yazısında, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun yaşanan olaylar sonrasında istifa edip etmeyeceğini ele aldı. Ağıralioğlu ise kırgın olduğunu ve bu aşamada istifa etmeyeceğini dile getirdi.

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SÖZLERİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

İstifa edip etmeyeceği merak konusu iken bir açıklamada çok tartışılacak sözler sarf eden Ağıralioğlu'nun sözleri büyük yankı uyandırdı. Ağıralioğlu açıklamasında "sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum" dedi.