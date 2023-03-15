Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na “deprem turisti’ benzetmesi: ‘Ahlaksızca iftira atıyor”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na deprem gölgesinde yaptığı provokatif söylemleri nedeniyle demediğini bırakmadı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na "deprem turisti" benzetmesinde bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na “deprem turisti’ benzetmesi: ‘Ahlaksızca iftira atıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesindeki provokatif söylemlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesine ziyarette bulunan ve vatandaşların dertlerini dinlemek yerine seçim kampanyası yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle eleştiride bulundu.

"BU KİŞİLİK SEBEBİYLE ARZU EDİLEN MUHALEFETİ GÖREMİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında, "Hadi bu zatın seçim kampanyasını deprem yıkıntıları önünde başlatarak yaptığı siyasi utanmazlığı, siyasi ihtisası, siyasi arsızlığı bir kenara bıraktık diyelim. Peki gittiği yerde depremin ilk saatlerinden beri gece gündüz orada çalışan bakanlarımıza, valilerimize, kamu görevlilerimize edepsizce iftira atmasına ne diyeceğiz? Üste başımız sağ olsun yazıp, alta oradaki insanların yüzlerini kızartarak başlarını eğdirecek kimin hangi derdine derman olur. Yarısı yalan yarısı yanlış bir konuşma depremde canı yanan evi yıkılan hangi kardeşimizin yüreğini ferahlatır, umudunu arttırır. Bugüne kadar sayısız defa toplanmış bühtanları bir kez daha gündeme getirmek ülkemiz ve milletimizin hangi meselesine çözüm getirir. Bu zatın söylediği yalanlar kurumların açıkladığı mahkeme kararlarıyla vicdan sahibi herkesin beyanlarıyla yüzüne vuruldu. Manada çok çok gerilerde bir kişilik var. Bu kişilik sebebiyle biz maalesef arzu edilen muhalefeti görmedik göremiyoruz." ifade etti.

İlgili Haberler
Akşener 6'lı masada HDP'yi istemiyoruz demişti, Kılıçdaroğlu 6'lı masayı HDP'ye götürüyor
Akşener 6'lı masada HDP'yi istemiyoruz demişti, Kılıçdaroğlu 6'lı masayı HDP'ye götürüyor
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu: "Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu: "Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz"
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hüseyin Özmen milletvekilliği Aday Adlığı resmi müracaatını yaptı
Hüseyin Özmen milletvekilliği Aday Adlığı resmi müracaatını yaptı
CHP’li Sezgin Tanrıkulu: ''KHK’lılardan özür dileyeceğiz'' bir ay içinde işe iade edeceğiz!
CHP’li Sezgin Tanrıkulu: ''KHK’lılardan özür dileyeceğiz'' bir ay içinde işe iade edeceğiz!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Necip Fazıl şair galiba” sözü sosyal medyada alay konusu oldu!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Necip Fazıl şair galiba” sözü sosyal medyada alay konusu oldu!
Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun "mezarlıklardan Türk bayrakları kaldırıldı" iddialarına yanıt verdi! "Allah adama hesabını sorar" diye eleştirdi!
Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun "mezarlıklardan Türk bayrakları kaldırıldı" iddialarına yanıt verdi! "Allah adama hesabını sorar" diye eleştirdi!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na “deprem turisti’ benzetmesi: ‘Ahlaksızca iftira atıyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na “deprem turisti’ benzetmesi: ‘Ahlaksızca iftira atıyor”
Eskiden balıklar vardı şimdi koyunlar! İstanbul Büyükçekmece Baraj Gölü kurudu!
Eskiden balıklar vardı şimdi koyunlar! İstanbul Büyükçekmece Baraj Gölü kurudu!
Okuldan çıkan 17 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı! Kocaeli'de korkutan olay!
Okuldan çıkan 17 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı! Kocaeli'de korkutan olay!
Selçuk Geçer seçim sonrası dolar kaç TL olacak açıkladı! Ortalığı yıkan dolar yorumu ağızları açık bıraktı!
Selçuk Geçer seçim sonrası dolar kaç TL olacak açıkladı! Ortalığı yıkan dolar yorumu ağızları açık bıraktı!
AK Parti'nin "dava adamı" Müslim Şahin, aday adayı oldu
AK Parti'nin "dava adamı" Müslim Şahin, aday adayı oldu
Tahran - Riyad yakınlaşması İsrail'de deprem etkisi yarattı
Tahran - Riyad yakınlaşması İsrail'de deprem etkisi yarattı
Çok Okunanlar
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu! Can kaybı 14'e yükseldi!
Şanlıurfa ve Adıyaman'ı sel vurdu! Can kaybı 14'e yükseldi!
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Hataylı depremzedelerden Kılıçdaroğlu'na tepki: "Konuşacak kürsüsü yok, sığındığımız çadırımızı almaya çalıştılar"
Hataylı depremzedelerden Kılıçdaroğlu'na tepki: "Konuşacak kürsüsü yok, sığındığımız çadırımızı almaya çalıştılar"
YSK, cumhurbaşkanı seçiminin usul ve esaslarını açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikler
YSK, cumhurbaşkanı seçiminin usul ve esaslarını açıkladı! İşte cumhurbaşkanı adayının taşıması gereken özellikler
Muharrem İnce'nin dansına büyük tepki! “Memleketin palyaçoları”
Muharrem İnce'nin dansına büyük tepki! “Memleketin palyaçoları”
Hüseyin Yayman enkazda kalan ailesini kurtarmak için ekipleri seferber etti iddialarına yanıt verdi!
Hüseyin Yayman enkazda kalan ailesini kurtarmak için ekipleri seferber etti iddialarına yanıt verdi!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!