Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na “deprem turisti’ benzetmesi: ‘Ahlaksızca iftira atıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesindeki provokatif söylemlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesine ziyarette bulunan ve vatandaşların dertlerini dinlemek yerine seçim kampanyası yaptığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle eleştiride bulundu.

"BU KİŞİLİK SEBEBİYLE ARZU EDİLEN MUHALEFETİ GÖREMİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında, "Hadi bu zatın seçim kampanyasını deprem yıkıntıları önünde başlatarak yaptığı siyasi utanmazlığı, siyasi ihtisası, siyasi arsızlığı bir kenara bıraktık diyelim. Peki gittiği yerde depremin ilk saatlerinden beri gece gündüz orada çalışan bakanlarımıza, valilerimize, kamu görevlilerimize edepsizce iftira atmasına ne diyeceğiz? Üste başımız sağ olsun yazıp, alta oradaki insanların yüzlerini kızartarak başlarını eğdirecek kimin hangi derdine derman olur. Yarısı yalan yarısı yanlış bir konuşma depremde canı yanan evi yıkılan hangi kardeşimizin yüreğini ferahlatır, umudunu arttırır. Bugüne kadar sayısız defa toplanmış bühtanları bir kez daha gündeme getirmek ülkemiz ve milletimizin hangi meselesine çözüm getirir. Bu zatın söylediği yalanlar kurumların açıkladığı mahkeme kararlarıyla vicdan sahibi herkesin beyanlarıyla yüzüne vuruldu. Manada çok çok gerilerde bir kişilik var. Bu kişilik sebebiyle biz maalesef arzu edilen muhalefeti görmedik göremiyoruz." ifade etti.