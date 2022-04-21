İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu'dan AK Parti'ye geçen İsmail Ok için çirkin sözler:" Bilardo topu gibi layık olduğu deliğe düşmüş!"

İYİ Parti'de siyasete başlayıp 27.Dönem Balıkesir Milletvekili olarak parlamentoda yer alan İsmail Ok, daha sonra 17 Şubat 2020'de partisinden istifa etmişti. Bağımsız olarak milletvekilliğini sürdüren İsmail Ok, dün yapılan AK Parti Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye katılmış, Ok'un parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

"HİÇ BU KADAR HEYECANLANDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Kürsüde kısa bir konuşma gerçekleştiren İsmail Ok," Mikrofon önünde çok konuştum ama hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Allah utandırmasın, hayırlara vesile kılsın" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, HAİNLERİN BAŞINI BALYOZ GİBİ EZMİŞTİR"

Sözlerine devam eden Ok, AK Parti'ye katılma sebebini şu cümlelerle anlattı:

"Kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları çeyrek asırdan fazla işgal altındaydı. Türkiye'miz, 'Azerbaycan ne istiyorsa o kadar yanındayız.' dedi. Çeyrek asırdan sonra kardeş Azerbaycan'ımızın toprakları bağımsızlığına kavuştu. Türkiye Cumhuriyeti'ni Irak, Suriye, Libya ve nerede olursa olsun tehdit eden içeriden ve dışarıdan hainlere karşı Türkiye Cumhuriyeti, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlarını balyoz gibi ezmiştir."

"TÜRKİYE OYUN KURAN BİR ÜLKE OLDU"

Sözlerine devam eden Ok, Türkiye'nin savunma sanayiinde lig atladığını ifade ederek," SİHA ve İHA'larımızla artık kurulan oyunları bozan ve oyun kuran, düşmanlarına korku salan, dostlarına güven veren bir ülke oldu. İşte bunun için 'Cumhur İttifakı' dedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti ile mücadelede 'Ben de varım.' dedim. Allah mahcup etmesin." diye konuştu.

İYİ PARTİLİ İSİMDEN ÇİRKİN SÖZLER

İsmail Ok'un AK Parti'ye geçmesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ok'a parti rozeti taktığı anın fotoğrafını paylaşarak çirkin sözler kullandı.

Dervişoğlu, "Bilardo topu gibi layık olduğu deliğe düşmüş!..(Sıfatlama şahsıma ait olmayıp, 25 yıl kadar önce yaşanmış benzer bir olaya verilmiş cevaptan iktibastır.)" diye yazdı.

Bilardo topu gibi layık olduğu deliğe düşmüş!..

(Sıfatlama şahsıma ait olmayıp, 25 yıl kadar önce yaşanmış benzer bir olaya verilmiş cevaptan iktibastır.) pic.twitter.com/UQRTODMrXw — Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) April 21, 2022

İYİ PARTİ'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN VEKİL SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Öte yandan Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manisa Milletvekili Tamer Akkal ve Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Son dakika! İYİ Parti'den istifa etmişti! İsmail Ok, AK Parti'ye katıldı!