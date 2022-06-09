İYİ Partili vekil İbrahim Halil Oral, altılı masayı karıştırdı! Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktı, Akşener'in danışmanı sert çıktı

Her fırsatta birliktelik vurgusu yapsa da farklı düşüncülerin ve anlaşmazlıkların yaşandığı altılı masa ortak düşünce de birleşemiyor. Şimdiye kadar cumhurbaşkanı adayını açıklamayan altılı masada İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın son yaptığı açıklamaları kriz yaratacak gibi görünüyor.

Ankara Masası isimli YouTube kanalında Fatih Atik'in sorularını yanıtlayan Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığı için konuştu.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ALEVİ OLMASI SÜNNİ KESİM TARAFINDAN ENDİŞEDİR"

"Aleviler bizim kardeşimizdir" diyen Oral, "(Kılıçdaroğlu'nun) alevi olması benim açımdan bir engel değil, çünkü ben tanıyorum, ilkelerini biliyorum. Ama Türk toplumu açısından, yani Sünni diyebileceğimiz daha Müslüman kesim tarafından bu bir endişedir. Bu bir oy verilmemesi gereken bir problemdir. Bu açıdan bakılabilir. Ama alevi olduğu için Kılıçdaroğlu'nun (aday) yapılmaması, bence bir engel değil." dedi.

"GENEL BAŞKANLARIMIZI UYGUN BİR ADAY SEÇECEKTİR"

Sözlerine devam eden Oral, Türkiye'nin yüzde 65'i ile 70'nin muhafazakar profil çizdiğini öne sürerek, siyasette kazanılması için uygun bir adayın belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Oral şunları söyledi:

"Ama dediğim gibi, Türkiye'nin o gerçeklerini düşünüp, siyasette maksat kazanmaktır. Onun için ben de o konuya, Türkiye'deki genel objektif açısından baktığımda bir çekince görürüm. Farklı bir isimle çıkılır. Türkiye'nin yüzde 65'i yüzde 70'i muhafazakar profil çiziyorsa, ona hitap edebilen, o kesimin rahatlıkla oy verebileceği bir insan tipi. Genel başkanlarımız bu profile uygun bir aday seçecektir ve onu Türk milletinin önüne koyacaklardır, bundan hiç şüphem yok"

AYTUN ÇIRAY: MAKSADINI AŞAN SÖZLER PARTİMİZİN RESMİ GÖRÜŞÜ DEĞİLDİR

Söz konusu açıklamalar sosyal medyada çokça konuşulurken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Baş Danışmanı Aytun Çıray, bunun üzerine açıklama yaptı. Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda," Maksadını aşan bu sözler asla lâik, demokrat, milliyetçi, kalkınmacı partimizin resmi görüşü değildir." dedi.

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