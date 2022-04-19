İyilik dizisi konusu nedir? İyilik oyuncu kadrosunda kimler var?

Fragmanıyla diziseverlerde merak uyandıran İyilik dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan İyilik dizisinin konusu nedir? İyilik oyuncu kadrosunda kimler var? İşte İyilik dizisi hakkındaki merak edilen detaylar...

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İlk tanıtımı yayınlanan İyilik dizisinde; Neslihan’ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Bunu da yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilmek için yapar.

İYİLİK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İyilik dizisinin oyuncuları arasında; İsmail Demirci, Hatice Şendil, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş yer alıyor.