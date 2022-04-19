Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP sözcüsünden ince tehdit! Pençe Kilit'e destek verdi, HDP'nin radarına yakalandı! Mehmetçiğe mesaj bile gönderemeyecek durumda!Fatih Portakal duyurdu: Gazeteci İbrahim Haskaloğlu gözaltına alındıAşk Mantık İntikam dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kaçıncı bölümde, neden final yapıyor? Aşk Mantık İntikam final ne zaman?Fenerbahçe - Shaktar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ziraat Türkiye yarı final: Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?19 Nisan 2022 evde bakım maaşı yatan iller | 19 Nisan Salı! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?Yükseliş sonrası tepetaklak oldu! ONS altın düştü, gram altın anında geriledi! İşte serbest piyasa güncel altın fiyatlarıİyilik dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Ziraat Türkiye yarı final: Trabzonspor – Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Resmi Gazete’de yayımlandı! O ülkenin vatandaşları Türkiye’ye vizesiz girecek
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. İyilik dizisi konusu nedir? İyilik oyuncu kadrosunda kimler var?

İyilik dizisi konusu nedir? İyilik oyuncu kadrosunda kimler var?

Yapımcılığını Medyapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu, Güney Kore dizisi olan “The Queen’s House”tan uyarlanan “İyilik” dizisi FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki İyilik dizisi konusu nedir? İyilik oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

İyilik dizisi konusu nedir? İyilik oyuncu kadrosunda kimler var?

Fragmanıyla diziseverlerde merak uyandıran İyilik dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan İyilik dizisinin konusu nedir? İyilik oyuncu kadrosunda kimler var? İşte İyilik dizisi hakkındaki merak edilen detaylar...

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İlk tanıtımı yayınlanan İyilik dizisinde; Neslihan’ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Bunu da yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilmek için yapar.

İyilik dizisi konusu nedir? İyilik oyuncu kadrosunda kimler var?

İYİLİK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İyilik dizisinin oyuncuları arasında; İsmail Demirci, Hatice Şendil, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş yer alıyor.

İyilik dizisi konusu nedir? İyilik oyuncu kadrosunda kimler var?

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT