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İyilik dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Başrollerinde Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi başarılı isimlerin yer aldığı İyilik dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İyilik dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

İyilik dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Şimdiden konusuyla büyük merak uyandıran “İyilik” dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği dizi hakkındaki detayları haberimizde derledik. İşte İyilik dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtı...

İYİLİK DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Yapımcılığını MEDYAPIM’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Öztürk’ün oturduğu,  Güney Kore dizisi olan “The Queen’s House”tan uyarlanan “İyilik” dizisi 29 Nisan Cuma günü FOX TV'de izleyici karşısına çıkacak. 

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR? İlk tanıtımı yayınlanan İyilik dizisinde; Neslihan’ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Bunu da yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilmek için yapar.

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İlk tanıtımı yayınlanan İyilik dizisinde; Neslihan’ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Bunu da yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilmek için yapar.

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR? İlk tanıtımı yayınlanan İyilik dizisinde; Neslihan’ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Bunu da yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilmek için yapar.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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