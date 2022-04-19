Şimdiden konusuyla büyük merak uyandıran “İyilik” dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği dizinin nerede çekildiği merak edildi. Peki İyilik dizisi nerede çekiliyor? İşte İyilik dizisi çekim yeri

İYİLİK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İyilik dizisi İstanbul’da çekileceği tahmin ediliyor. İstanbul’un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen İyilik dizisinde renkli görüntüler oluştu.

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İlk tanıtımı yayınlanan İyilik dizisinde; Neslihan’ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Bunu da yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilmek için yapar.