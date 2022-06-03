İyilik Neslihan kimdir? Hatice Şendil kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı?

İyilik Neslihan kimdir? İsmail Demirci ve Sera Kutlubey ile başrolleri paylaştığı İyilik dizisinde Neslihan karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hatice Şendil'in hayatı diziseverler tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Hatice Şendil kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı?' sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

İYİLİK NESLİHAN KİMDİR? HATİCE ŞENDİL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Hatice Şendil, üniversite eğitimini işletme üzerine aldı. Aldığı oyunculuk derslerinin ardından Veli Çelik’in yönettiği Eylül dizisiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.

2008 yılında ''Kurtlar Vadisi Pusu'' dizisinde Ebru Alemdar rolündeki başarılı performansıyla dikkatleri çeken Şendil, dönemin sevilen dizilerinden Karadağlar’da rol aldı.

Dila Hanım, Kaderimin Yazıldığı Gün gibi başarılı televizyon yapımların başrollerinde yer alan Şendil, “İyilik” dizisinde Neslihan karakterini canlandırıyor.

EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Hatice Şendil, Dursun Yandık ile 1 yıl evli kalıp ayrılmıştır. 2015 yılında Burak Sağyaşar ile evlenmiş, 2017 yılında Can adında bir oğulları olmuştur.