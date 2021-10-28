İzafiye ne demek, TDK'ya göre İzafiye kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İzafiye ne demek? İzafiye TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi izafiye kelimesi. Peki izafiye ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre izafiye nedir, izafiye kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İZAFİYE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İzafiye kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İzafiye kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre izafiye kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görecelik

